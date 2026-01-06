Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, belediye ve BASKİ'ye yönelik operasyon yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı duyuruda, adli sürecin kurumun tüzel kişiliğiyle ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

BALIKESİR (İGFA) - Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'ye operasyon' iddialarına ilişkin belediyeden resmi açıklama geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı duyuruda, yürütülen adli sürecin belediye tüzel kişiliği ve bağlı kuruluşu BASKİ'nin kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, belediyenin hedef alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olabilecek spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

'KURUMSAL FAALİYETLERLE BAĞLANTISI YOK'

Belediyenin kamuoyu duyurusunda, 'Söz konusu adli sürecin ve emniyet birimlerince yürütülen operasyonun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğü'nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.' denildi.

Yetkililer, iddiaların aksine belediye binasında ya da iştiraklerde herhangi bir arama yapılmadığını, personelin olağan çalışma düzeni içinde görevine devam ettiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, belediyenin tüm birimlerinin vatandaşlara sunulan hizmetleri aksatmadan sürdürdüğü vurgulandı. Belediye açıklamasında, konuyla ilgili yalnızca yetkili adli mercilerden yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.