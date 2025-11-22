Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 21 Milyar 500 Milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Balıkesir'e yakışır, yerel kalkınmayı esas alan bir bütçe gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bütçenin Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gerçekleşmesi hedeflenen proje ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Akın, bütçenin rakamların ötesinde bilim, akıl ve en önemlisi halkın önceliklerinin bir araya getirilerek hazırlandığını dile getirdi. Her kuruşunun hesabını veren, şeffaf ve güçlü bir mali yönetim sözü veren Akın, kent güvenliğinden sürdürülebilir ulaşım imkanlarına, kent güvenliğinden sosyal yardımlara kadar her kalemi ayrı ayrı düşünerek bütçe oluşturduklarını dile getirdi.

'BALIKESİR'İMİZE YAKIŞIR, YATIRIM ODAKLI VE GÜÇLÜ BİR BÜTÇE'

Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla öncelikli hedeflerinin kent yoksulluğuyla mücadele etmek olduğunu söyleyen Başkan Akın, '2026 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin bütçesi öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kuvayımilliye şehrimiz Balıkesir'imizin geleceğini de şekillendirecek en önemli yol haritasını 2026 mali yılı bütçemizi görüşüyoruz. Bu bütçe sadece rakamlardan ibaret değildir. Bilimin, aklın ve en önemlisi halkımızın önceliklerinin bir araya getirilmiş olan halinin toplamıdır. Bu bütçe kentimizin 2025-2029 Stratejik Planının ikinci yılındaki kararlılığının ve 10 numara kent vizyonuna ulaşma azmimizin de en güçlü taahhütlerinden bir tanesidir. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, özellikle dar gelirli ve sabit gelirli hemşehrilerimize sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle 2026 bütçemizin temel felsefesi; sosyal adaleti sağlamak, eşitsizlikle mücadele etmek ve halkımızın refahını artırmak üzerine inşa edilmiştir. 2026 yılı için Balıkesir'imize yakışır, yatırım odaklı ve güçlü bir bütçe hazırlamaya çalıştık. Her kuruşun hesabını veren, şeffaf ve güçlü bir mali yönetim sözünü de buradan hepimize ve tüm milletimize vermek isterim. Söz veriyoruz.' dedi.

'KENTİMİZİ DİRENÇLİ VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCU'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 21 Milyar 500 Milyon TL olarak belirlendiğini dile getiren Akın, 'Bu bütçe; şehircilik, ulaşım, çevre yönetimi, sosyal destekler, afet yönetimi, kültür-sanat, spor, tarım ve temel belediye hizmetleri de kapsayan geniş bir hizmet ve yatırım yelpazesini içinde barındırmaktadır. Bütçemizin en büyük payını kentin geleceğine yön verecek, hayat kalitesini doğrudan artıracak programlara ayırdık. Balıkesir'imizde yaşayan her vatandaşımın öncelikli beklentisi konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım. Bu nedenle 2026 bütçemizde en büyük payı da bu alana tahsis etmiş olduk. Afetlere karşı dirençli ve güçlü bir Balıkesir inşa etmek bizim ertelenemez bir görevimiz. Kentimizi yaşanabilir kılmanın da olmazsa olmazı. Bu kenti dirençli ve güvenli bir hale getirmek de boynumuzun borcudur. Bununla ilgili de çalışmalarımızı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Çevre ve halk sağlığını koruma altına alan, yeşil altyapıyı güçlendiren düzenlemeler için de ciddi kaynaklar ayırdık.' ifadelerini kullandı.