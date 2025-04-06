Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin hız denetimleri tüm hızıyla sürerken, gündüz bin 271, gece ise 601 radarla denetim yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin hız denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Gündüz bin 271, gece ise 601 radarla denetim yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortalama hızda yüzde 1’lik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığına dikkati çekti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1908756622618616175

Aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçmek için mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemleriyle denetimlerin gece gündüz devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Bayram tatili dönüşünde sevdiklerine güvenle kavuşulması temennisinde bulunan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadelerini kullandı.