Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizliği ve ekosisteminin korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü pek çok çalışma ve uygulama ile Körfez’in temizliğini dört koldan sürdürüyor. Kıyı ve plaj alanlarında çöplerin toplanması gibi birçok uygulanmayı hayata geçiren Büyükşehir, 130 km’lik kıyı şeridi boyunca çeşitli çevresel tehditlerle karşı karşıya kalan Körfez’in sağlığın korumak için canla başla çalışıyor.

DENİZ ÇÖPLERİ BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde karşılaşılan ve en büyük çevresel sorunlardan biri olan deniz çöplerine yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Cam şişeler, metal kutular, plastik atıklar ve özellikle mikroplastikler, hem deniz canlıları hem de insan sağlığı için ciddi tehdit oluştururken, mikroplastiklerin ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Büyükşehir bu kirliliğin önüne geçmek için pek çok alanda çeşitli önlemler alıyor.

DENİZ ÇÖPLERİNİN TEMİZLENMESİ PROJESİ

Büyükşehir, İzmit Körfezi’nin temizliği ve ekosisteminin korunması amacıyla deniz çöplerinin denize ulaşmadan önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir “Deniz Çöplerinin Temizlenmesi Projesi” geliştirdi. Bu proje kapsamında deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi, derelere sabit bariyer sistemleri kurularak çöplerin denize ulaşmadan toplanması, kıyı ve plaj alanlarında çöplerin toplanması gibi uygulamalar hayata geçirildi.

BÜYÜKŞEHİR ÇOK SİSTEMLİ ÇALIŞIYOR

Bu çalışmaların yanı sıra denizlerden toplanan cam, metal ve plastik atıklar sıfır atık prensibine uygun şekilde geri dönüştürülerek değerlendiriliyor. Sistemli bir çalışma gerçekleştiren ve deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile deniz yüzeyindeki çöpleri toplayan Büyükşehir, Amfibi Sulak Alan Temizleme Araçları ile hem kıyı bölgelerdeki atıkları temizliyor hem de sabit bariyer sistemi ile derelerde biriken atıkların denize ulaşmasını engelliyor.

YOSUNLAR DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYOR

2008 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde deniz süpürgeleri ile temizlik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, yağışlarla birlikte derelerden sürüklenen atıklar ile deniz tabanından kopan yosunları düzenli olarak topluyor. Dere bariyerleri ile 2016 yılından bu güne kadar 1830 m³ atık, deniz ekosistemine ulaşmadan engellendi.

ÇÖPLERİN DENİZE ULAŞMASI ENGELLENİYOR

Özellikle yağış sonrası İzmit Körfezi’ne dökülen kumla ve kiraz derelerinde, çöplerin denize ulaşmasını önlemek amacıyla sabit bariyer sistemleri kuran Büyükşehir, bu bariyerlerde biriken çöplerin toplanmasını kolaylaştırmak için ise elektrik motorlu vinç sistemleri kullanıyor.

DENİZ EKOSİSTEMİ KORUNUYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Körfez’de yürüttüğü denetim ve temizlik çalışmaları ile deniz yüzeyinde biriken yüzer atıkları, alg patlamaları ve deniz tabanından kopan yosunların ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indiriyor. Böylece hem deniz canlıları hem de kıyı bölgeleri korunuyor.

KÖRFEZ İÇİN TOPYEKÜN MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de çevreci kimliğiyle örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Mavi Takım Ekibi, Deniz Süpürgeleri ve Amfibi Araçlar ile sığ ve sakin sularda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Deniz ekosisteminin korunması adına yapılan bu çalışmalar, İzmit Körfezi’nin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlarken, bölgedeki canlı yaşamını da güvence altına alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde Körfez’in korunmasına yönelik projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.