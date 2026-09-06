Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06 Eylül Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.