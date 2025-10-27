Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, depremde doğrudan sarsıntıya bağlı bir yaralanma olmadığını, ancak panik nedeniyle meydana gelen atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, yaşanan deprem ardından yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.' ifadelerini kullandı.

Memişoğlu ayrıca, bölgedeki sağlık tesislerinin faal olduğunu, ambulans ve acil müdahale ekiplerinin depremden hemen sonra sahaya yönlendirildiğini belirtti.

https://twitter.com/drmemisoglu/status/1982932937634132340