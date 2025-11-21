Bursa'da İMSİAD ve Yenişehir İMSİAD yönetimi, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret ederek ilçenin konut potansiyeli, kentsel dönüşüm planları, sanayi yatırımları ve lojistik imkanlarını değerlendirdi. Başkan Özel, 'Yenişehir'i geleceğe hazırlayacak planlamaları yapıyoruz. Bursa'nın yeni büyüme trendi doğuya kayıyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnşaat Müteahhitleri ve Sanayici İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan, Genç İMSİAD Başkanı Osman Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti. Toplantıda; Yenişehir'in konut projeleri, kentsel dönüşüm hazırlıkları, imar düzenlemeleri, yeni yaşam alanları, ticaret bölgeleri ve sanayi yatırımları masaya yatırıldı.

'YENİŞEHİR BURSA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ OLACAK'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin önümüzdeki 5 yıl içinde Bursa'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olacağını belirtti. Deprem riskini azaltan kentsel dönüşüm adımları, modern şehircilik uygulamaları ve yatırımcı dostu yönetim anlayışının Yenişehir'i cazibe merkezi hâline getireceğini ifade etti.

Bursa'nın yıllarca batı hattına yoğunlaştığını ancak artık bu bölgenin doyuma ulaştığını söyleyen Başkan Özel, 'Yatırım trendi doğuya, yani Yenişehir'e kayıyor. Biz de ilçemizi geleceğe hazırlayacak planlamaları yapıyoruz. Şehrimizi yeniden inşa etmeye hazırız.' dedi.

TARIMA DAYALI SANAYİDE BÜYÜME HEDEFİ

Yenişehir'in gelişim stratejisinde tarıma dayalı sanayinin önemli yer tuttuğunu belirten Özel, Yenişehir Gıda İhtisas OSB'nin ilçeye hem istihdam hem de yüksek katma değer sağlayacağını vurgulayarak, 'Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Yenişehir Ovası'nın ürünlerini işleyip markalaştıracağımız bir yapıyı oluşturuyoruz. Tüm bunları yaparken tarım alanlarını ve doğamızı koruyacak planlamalarla hareket ediyoruz' diye konuştu.

LOJİSTİK ALTYAPI YENİŞEHİR'İ ÖNE ÇIKARIYOR

Havalimanı, hızlı tren hattı, kara yolu bağlantıları ve Gemlik Serbest Bölge'ye yakınlığıyla ilçenin bir lojistik merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Özel, 'Havalimanının kargo taşımacılığı için daha aktif kullanılmasını sağlamak üzere girişimlerimiz devam ediyor. Hızlı tren tamamlandığında Yenişehir, Bursa'nın dünyaya açılan kapısı olacak.' dedi.

Bilim insanlarının uyardığı Kayapa-Yenişehir Fay Hattı'na dikkat çeken Başkan Özel, riskli mahallelerin önceliklendirildiği bir kentsel dönüşüm planı hazırladıklarını aktararak, zemin yapısı ve bina risklerinin analiz edildiğini, bu bölgelerde dönüşümü hızla hayata geçirerek, güvenli bir şehir oluşturacaklarını söyledi.

İMSİAD: 'YENİŞEHİR BURSA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ'

Toplantıda, müteahhitler ve sanayicilerle ortak akıl mekanizmasının güçlendirilmesi ve düzenli istişare toplantılarının yapılması konusunda mutabık kalındı.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, 'Yenişehir Bursa'nın yükselen değeri. İlçede güvenli ve nitelikli yapılaşmayı desteklemek için iş birliğine hazırız' dedi.

Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan ve Genç İMSİAD Başkanı Osman Yıldız ise genç müteahhitlerin ilçeye yeni bir vizyon katacağını ifade ederek projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.