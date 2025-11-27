Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasına yönelik tartışmalara ilişkin, 'Öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Net bir karar alınmış değil.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında okullardaki ara tatil uygulamasına ilişkin soruları yanıtladı.

A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına katılan Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim-öğretim süresinin dünya ortalamalarına kıyasla düşük olmadığını belirterek, ders günü sayısı bakımından OECD ortalamalarına denk bir noktada olunduğunu söyledi. Bakan Tekin, 'Sorun, sayıdan çok her tatilin ardından öğrencilerin yeniden okula adapte olmalarının zaman alması. Bu durum yalnızca Türkiye'ye özgü değil, dünya genelinde tartışılıyor' ifadelerini kullandı.

Bakanlık bünyesinde daha önce oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıklarının, uygulanan her politikanın etkilerini raporladığını anımsatan Bakan Tekin, ara tatille ilgili kararın da bu geri bildirimler doğrultusunda verileceğini vurguladı. Bakan Tekin, 'Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize soruyoruz ve takip ediyoruz. Eğer kaldırılması yönünde ortak bir kanaat oluşursa kaldırırız; 'Faydalıdır, devam etsin' denirse sürdürürüz. Şu an verilmiş bir karar yok, süreci yakından izliyoruz' dedi.