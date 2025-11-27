Ekol Koleji öğrencileri ve idari heyeti, 18-22 Kasım tarihleri arasında Montenegro'nun başkenti Podgorica'ya gerçekleştirdikleri uluslararası eğitim ve kültür programıyla, yeni vize düzenlemesinin ardından ülkeye giriş yapan ilk Türk eğitim heyeti olarak tarihe geçti. Cesaret gerektiren bu süreçte başkent Podgorica'daki kardeş okul OS Sutjeska 'nın güçlü ve samimi davetini geri çevirmeyen Ekol Koleji, iki ülke arasında tarihe geçecek bir kültür, dostluk ve barış köprüsü kurdu.

BURSA (İGFA) - Bu ziyaret yalnızca bir okul gezisi değil; hiç kimsenin adım atmaya cesaret edemediği bir dönemde, vizyon, dayanışma, barış ve kültürel sorumlulukla atılmış örnek bir adım oldu.

Türk Kahvesinden Zeybeğe: Çocuklar Balkanlarda Kültür Köprüsü Kurdu

Ekol Koleji'nin 15 öğrencisinden oluşan kafilesi, modern takım elbiseleriyle hazırladıkları Zeybek gösterisi ile büyük alkış aldı; ardından Zeybek figürlerini Karadağ'lı -Montenegro'lu yaşıtlarına öğretti. Karadağ'lı -Montenegro'lu öğrenciler de kendi halk oyunlarını sergileyerek çocuklarımızı dans halkasına dahil etti.

Sahnede şarkılar, şiirler ve ortak gösterilerle kurulan kültürel uyum; ev ziyaretlerinde daha da derinleşti.



Ekol Koleji öğrencileri, misafir oldukları Karadağ'lı - Montenegro'lu ailelere Türk kahvesini kendi elleriyle pişirerek ikram etti; beraberinde götürdükleri Bursa'ya özgü ipek fularların, geleneksel havluların, baklavanın, kestane şekerinin, lokumun, gül suyunun, Türk çaylarının ve zarif kahve fincanlarının sıcak hediyeli dokunuşlarıyla Türk misafirperverliğini en ince haliyle yansıttı.

Karadağ'lı -Montenegro'lu aileler de kendi kültürlerini anlatan hediyeler, içtenlik ve nezaket dolu misafirperverlikleriyle çocuklarımızı onurlandırdılar.

Bu karşılıklı ev buluşmaları, iki ülke arasında uzun yıllara uzanacak bir gönül bağı oluşturdu.

**Sutjeska Okulu'ndan Kusursuz Ev Sahipliği:

'Her Detay Özenle Planlanmıştı'**

Podgorica'daki OS Sutjeska İlköğretim Okulu Müdürü Mr. Ljubo Ceranic, proje koordinatörü Mrs. Sanja Uskokovic, rehberlik öğretmeni Mrs.Aida Omeragic, İngilizce öğretmenleri Mrs.Milena Milicic ve Mr.Tajic Milic, Mr. Bogic Gligorovic, Mrs. Mersiha Kocan, Mrs. Teodara Uskokovic, Mrs. Marija Blazevic, Mrs. Katarina Dmitrovic ile okulun tüm ekibi; misafirlerini büyük bir titizlikle ağırlayan muhteşem bir ev sahipliği sergiledi.

Hazırlanan program; akışı, disiplinli yapısı ve eksiksiz planlanmış her detayıyla Ekol Koleji ekibini derinden etkiledi.

Ekol Koleji, gün boyunca kendini adeta özel hazırlanmış bir uluslararası misafir programının içinde, güven, nezaket ve profesyonellik dolu bir atmosferde hissetti.

Sutjeska öğrencileri, geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bursa'da Ekol Koleji'nin misafiri olmuş, Türk ailelerinin evlerinde konaklamıştı.

Bu kez Karadağ'lı- Montenegro'lu aileler aynı incelik ve özenle Ekol Koleji öğrencilerini evlerinde ağırlayarak kardeşlik protokolünü derinleştirdi.

**Eğitim İş Birliği ve Akademik Paylaşım

Ekol Koleji Uzman Ekibi Podgorica'da Güçlü Bir Temsil Sergiledi**

Karadağ-Montenegro programında Genel Müdür Türkan Sedef Taşçı'ya, okulun kurumsal yapısını güçlü bir şekilde temsil eden deneyimli bir ekip eşlik etti. Kurumsal iletişim çalışmalarındaki yetkinliğiyle Dilek Durak, erken çocukluk eğitimi alanındaki uzmanlığıyla Hasan Er, yabancı dil eğitimindeki profesyonel birikimiyle Huriye Özel ve sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin akademik-sosyal takibini sağlayan Mesut Kameri, programın her anında disiplinli ve uyumlu bir koordinasyon sundu.

Türkan Sedef Taşçı; kardeş okul Sutjeska yöneticileri ile birlikte Podgorica'da ziyaret edilen anaokulu ve lise kurumlarında proje temelli ve oyun temelli erken çocukluk eğitimi, 21. yüzyıl becerileri, doğa temelli pedagojik yaklaşım ve Ekol Koleji'nin özgün eğitim modeli üzerine kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Karadağ-Montenegro'lu öğretmen ve velilerle yapılan akademik buluşmalarda iki ülkenin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı analiz ederek deneyimler paylaşıldı; Montenegro'daki eğitim pratiklerine dair bilgiler edinerek karşılıklı bir akademik öğrenme ortamı oluşturuldu. Bu profesyonel temsil, iki ülke arasında gelecekte büyüyerek devam edecek güçlü bir eğitim iş birliğinin temelini attı.

Diplomatik Destek: Büyükelçi Barış Kalkavan'dan Onur Verici Karşılama

Ziyaretin diplomatik boyutu, T.C. Podgorica Büyükelçisi Sayın Barış Kalkavan ve Eğitim Müşaviri Sayın Özgür Kalkanın güçlü desteğiyle taçlandı.

Büyükelçi Kalkavan; öğrencilerimizi Ekol ve Sutjeska okul müdürü ve idarecilerini elçiliğe nezaketle kabul etti, çocuklarımız ile tek tek tokalaştı, sorularını yanıtladı, sohbet etti, kapıda karşıladı ve aynı incelikle kapıdan uğurladı. Bu devlet adabına uygun zarif protokol yaklaşımı, heyetimizin kendini Büyükelçiliğin güvenli, sıcak ve koruyucu atmosferinde hissetmesini sağladı.

Kalkavan şu sözleriyle ziyareti onurlandırdı:

'Bu yaşta böyle bir uluslararası deneyim büyük bir şanstır. Sizler bu dostluk köprüsünün temel taşlarısınız.'

Ayrıca 6 Şubat depremi döneminde Karadağ- Montenegro'lu çocukların harçlıklarını Türkiye'ye göndermesinin, iki ülke arasındaki gönül bağını güçlendiren unutulmaz bir davranış olduğunu hatırlattı.

**20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü:

Ekol Koleji Genel Müdürü Sayın Türkan Sedef Taşçı, 18-22 Kasım tarihli Karadağ- Montenegro ziyareti kapsamında Podgorica'daki Sutjeska Okulu'nda düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü özel programında yaptığı açılış konuşmasında, iki ülkenin çocuklarına hitap ederek bu buluşmanın tarihî değerini güçlü ifadelerle aktardı:

'Bugün burada, Karadağ- Montenegro'nun misafirperverliğini ve kardeşliğini yürekten hissederek bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye'nin yeşil şehri Bursa'nın tek tabiat okulu Ekol Koleji ailesinden getirdiğimiz sevgiyle, sıcaklıkla ve güçlü bir dostluk duygusuyla sizleri selamlıyorum.

Bu ziyaretimizin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile aynı tarihe denk gelmesi, bizim için çok anlamlıdır. Çünkü bugün sadece bir ziyaret günü değil; çocukların dünyaya, insanlığa, barışa ve umuda açılan kapı olduğu günü hep birlikte kutlama zamanıdır.



Bildiğiniz üzere Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler'in 'Her çocuk eşit haklara sahiptir' ilkesini ilan ettiği gündür.

Bugün burada Türkiye ve Montenegro gibi dost iki ülkenin çocukları aynı çatı altında buluşmuşken bu mesajın değerini bir kez daha görüyoruz.

Sevgili çocuklar, sizden bir ricam var: Bugünü unutmayın.

Bugün Türkiye'den ve Montenegro'dan iki grup çocuk aynı sınıfta nefes aldı, aynı oyunu oynadı, aynı şarkıyı söyledi. Bu görüntü dünyaya verilmiş en güçlü barış mesajıdır.

Eğer siz birbirinizi anlamaya devam ederseniz, büyüklerin yapamadığı pek çok şeyi siz çocuklar başaracaksınız.

Sizler; savaşlara karşı barışın, ayrılıklara karşı kardeşliğin, önyargılara karşı dostluğun temsilcilerisiniz.

Bu anlamlı günde bizi ağırlayan tüm Montenegro'lu öğretmenlere, yöneticilere, ailelere ve kardeş öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Ekol Koleji olarak bu dostluğun yıllar boyunca büyüyeceğine inanıyoruz.'

Bu konuşma, Sutjeska Okulu'nun salonunda duygu dolu anlar yaşattı; çocukların gözlerinde umut, velilerin yüzlerinde gurur bıraktı.

Ekol Koleji Kurucu Başkanı Sayın Nebi Taşçı:

Sayın Nebi Taşçı, bu ziyaretin Ekol Koleji'nin güçlü eğitim vizyonunun bir sonucu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

'Ekol Koleji olarak attığımız her adım, güçlü bir vizyonun ve sağlam bir altyapının ürünüdür.

Eğer bu vizyon olmasaydı bugün burada tarih yazamazdık.

Bu program, öğrencilerimizin dünyaya açılan penceresini genişletti; onların özgüvenini, kültürel farkındalığını ve evrensel bakış açılarını güçlendirdi.

Biz, öğrencilerimizin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğinde söz sahibi bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Önümüzdeki yıllarda da farklı ülkelerde kültür, bilim, sanat ve barış projeleriyle var olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Bursa'dan Podgorica'ya Uzanan Kardeşlik Yolculuğu

Bursa'nın tek tabiat okulu kimliğini taşıyan Ekol Koleji, doğa temelli eğitim yaklaşımını uluslararası projelerle birleştirerek çocuklara hem yerel hem küresel bir vizyon kazandırıyor.

Karadağ- Montenegro ziyareti, iki ülkenin çocuklarının barış, dayanışma, sevgi ve kültürel bağ temelinde buluştuğu tarihi bir kültürel diplomasi yolculuğu olarak hafızalara ve kalplere kazındı.

Ekol Koleji olarak inanıyoruz ki; çocukların kurduğu bağlar, ülkeler arasında kalıcı barışın ve kardeşliğin en sağlam temelidir.