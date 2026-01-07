Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklara fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri imkânları sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi

MALATYA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu Malatya'da, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaret kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eşit eğitim alması için süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri imkânları sunmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, 'Bunun için hem özel eğitim uygulama okullarımız var hem kaynaştırma eğitimi sebebiyle bütün okullarımızda bu türden bir eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyan çocuklarımıza evde ya da hastanede eğitim öğretim sürecinden ayrı kalmayacakları destekleri vermeye çaba sarf ediyoruz. Özel rehabilitasyon merkezlerinde bu tür eğitimi alan çocuklara kamusal destekler vermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de hem bir Müslüman olmanın hem bir insan olmanın gerektirdiği hassasiyetle davranıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinden de bu anlamda destekler alıyoruz. Bu iş birliklerini de birlikte yürütüyoruz. İş dünyasından yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere ve akademisyenlere kadar bu anlamda yapmamız gereken şeylerde bize destek olan çok sayıda paydaşımız var' diye konuştu.

Bakan Tekin, görme engelli öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisini izledi. Öğrencilerden oluşan koro da programda müzik dinletisi sundu.