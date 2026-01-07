Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından acil durum ekiplerimiz başta olmak üzere personeline yönelik yangınla mücadele eğitimi düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında; yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı ile olası acil durumlarda personelin alması gereken önlemler hakkında teorik bilgiler verildi.

Teorik eğitim sonrasında gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı ile personelin edindiği bilgiler uygulamalı olarak pekiştirildi.

Olası yangın durumunda hızlı ve doğru müdahale kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği eğitim ve tatbikat, kurumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin güçlendirilmesine ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılmasına önemli katkı sağladı.