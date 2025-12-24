Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşmesinde, eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Odası toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Bakan Tekin, KKTC Millî Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü tarihî bağlar, ortak kültürel miras ve gönül birliğinin eğitim alanında geliştirilen iş birlikleriyle her geçen gün daha da pekiştiğini vurgulayan Bakan Tekin, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesini son derece kıymetli gördüklerini ifade etti.

Türkiye ile KKTC'nin iki kardeş devlet ve iki kardeş toplum olduğuna işaret eden Bakan Tekin, 'Birlikte güçleneceğiz, bunun temelleri de eğitimle atılacak. Bu konuda çok istikrarlı bir ilişki sürdürüyoruz. Karşılıklı olarak bu dostluğu geliştirmek için üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz.' dedi. KKTC'de ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını hatırlatan Tekin, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da uzun zamandır birlikte çalışarak millî hedefler ortaya koyduklarını belirterek bu hedeflere giderken bilgi, imkân ve vizyon paylaşımında bulunduklarını ifade etti. Eğitim alanında imzalanan iş birliği protokolünün gözden geçirilmesi ve dayanışmanın geliştirilmesi ile ilgili rutin toplantılar yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, '2025-2026 eğitim öğretim yılının içindeyiz, bu yıl daha yeni neler yapabiliriz, iş birliğimizi nasıl daha pekiştirebiliriz... Öğrencilerimiz arasında geliş gidişler olmakta... Onların yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması, altyapılarımızın paylaşılması, hizmet içi kurslar konusunda karşılıklı destek verilmesi, öğretmenlerimizin sorunlarının görüşülmesi ve geleceğe doğru yürüyüşümüzün hızlanmasıyla ilgili bir fikir alışverişinde bulunmak için buradayız.' diye konuştu.

Çavuşoğlu, Millî Eğitim Bakanlığına kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.