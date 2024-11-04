TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayına ilşikin enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı mehmet Şimşek, geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllar artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Ekim ayında yıllık enflasyonun Mayıs ayına göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 olduğuna dikkati çekerek, temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleştiğini kaydetti.

"Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" diyen Bakan Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekim ayında 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." ifadelerini kullandı.