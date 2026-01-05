Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9'a gerilediğini açıkladı. Şimşek, 2026 yılında dezenflasyonun destekleyici küresel koşullar ve sıkı ekonomi politikalarıyla devam edeceğini belirtti.

Söz konusu oranın bir önceki yıla göre 13,5 puanlık bir düşüşe işaret ettiğini ve genel dezenflasyon sürecinin yayıldığını gösterdiğini ifade eden Bakan Şimşek, enflasyon detaylarına ilişkin; temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 17,7 olarak gerçekleştiğini, tarımsal üretimde zirai don ve kuraklığa rağmen gıda enflasyonu yüzde 28,3 olduğunu, kira ve eğitim gibi ana hizmet gruplarında fiyat gerilemeleriyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Bakan Şimşek, destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, fiyat artışlarının enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetimi, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Şimşek, nihai hedeflerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, 'Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' dedi.