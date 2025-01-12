Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Çeltik Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe etti.KONYA (İGFA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Çeltik ilçesine çevre temizliği ve belediyecilik hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu hibe edildiğini söyledi.

Bakan Kurum’un yapmış olduğu destekler Çeltikli vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"Hemşerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a minnettarız kendilerine çok teşekkür ederiz" diyen Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ise, "Yeni çöp toplama aracı ilçemize hayırlı olsun. Gelen araç, ilçemizin temizlik hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı giderecek. Bu değerli katkı, halkımıza daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmamıza imkân tanıyacaktır. Girişimlerimizde ilçemize desteklerini esirgemeyen başta Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekilimiz Orhan Erdem’e ve emeği geçen herkese ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.