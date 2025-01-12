Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile eğitim ve girişimcilik merkezleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.BURSA (İGFA) - ‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri ile kooperatifler aracılığıyla kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

Yıldırım Belediyesi, kadınların üretime dahil olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlamak için 2021 yılından bu yana 13 kadın kooperatifi ve 25 kadın eğitim ve girişimcilik merkezi hizmete açtı. Yine geçtiğimiz yıl Güney Marmara’daki tüm kooperatifleri çatısı altında toplayan üst birliği de kente kazandırdı.

Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal yaşamdaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile girişimcilik ve eğitim merkezlerini destekliyoruz. Merkezlerin büyümesi ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu bakımdan mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflere ve merkezlere destek sağlıyoruz. Oluşturduğumuz üst birlik ile kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak” dedi.

“EKONOMİYE KADIN ELİ DEĞİYOR”

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 25 noktada kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri kurduk. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 55 farklı branşta kadınlara eğitim veriyoruz. Binlerce kadının eğitim aldığı bu merkezlerde verilen mesleki eğitimler sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Dünyada var olan her şeyde kadınların yadsınamaz emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje ve çalışma yoktur. Kadınlarıın hikâyelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum” diye konuştu.