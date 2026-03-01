TZOB, Şubat'ta karnabahar-market fiyat farkının yüzde 229.7, marulda ise yüzde 226.7'yi aştığını duyurdu. Kuru soğan ve pırasanın da yüksek farklara sahip olduğu Şubat ayında marketlerde 28 üründe artış, 7'sinde ise düşüş yaşandı. Girdi maliyetleri ise yükselmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri değerlendirdi.

Bayraktar, karnabahar ve marul başta olmak üzere bazı ürünlerde üretici ile market fiyatları arasındaki farkın yüzde 200'ü geçtiğini açıkladı.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA FİYAT FARKI VE ARTIŞ

Şubat ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı karnabaharda görüldü.

Üreticide 12,36 TL olan karnabahar markette 40,75 TL'ye satıldı. Marulda üretici fiyatı 16,29 TL iken market fiyatı 53,20 TL'ye ulaştı.

Kuru soğan ve pırasa da fiyat farkında ilk sıralarda yer aldı.

Market fiyatlarında 41 ürünün 28'inde artış yaşanırken, en yüksek artış yüzde 50,3 ile marulda gerçekleşti.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 14,2 ile yeşil soğan oldu.

Üretici fiyatlarında ise 33 ürünün 18'inde artış, 7'sinde düşüş kaydedildi; marul üreticide yüzde 49,9 artarken, karnabahar yüzde 29 değer kaybetti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat değişimlerinin seralardaki üretim yönelimleri, talep dalgalanmaları, aşırı yağışlar ve depolarda bozulmalar gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca girdi maliyetlerindeki artış da üreticinin mali yükünü yükseltti.

Şubat ayında amonyum sülfat gübresi yüzde 4,2, besi yemi yüzde 2,8, mazot yüzde 5,1 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bazı gübre ve yem fiyatlarındaki artışlar yüzde 30'un üzerine çıktı.