Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa ziyareti kapsamında Orhaneli ilçesinde kurulan BG Ferrokrom Tesisi'nin açılışını gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinden kurulan BG Ferrokrom Tesisi açılışı bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Törene, Bakan Kacır'ın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılımlarını gerçekleştirdiler.

Öte yandan çeşitli sanayi sektörlerinden birçok öncü firma, açılışa çelenk göndererek nezaket gösterdi.

Gürsoy Maden Grubu'nun tanıtım filminin seyredilmesiyle ile başlayan program, BG Ferrokrom fabrikasının kuruluş serüvenini anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

150 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Sinevizyonun ardından törenin açılış konuşmasını yapan Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, "Bugün ülkemiz için istihdam ve ihracat sağlayan fabrikamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ferrokrom fabrikası çelikten savınma sanayiye kadar birçok alanda ülkemize katma değer sunacak. 60 bin metrekarelik alana sahip olan tesisimiz yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Fabrikamız birçok alanda tek olma özelliği de taşıyor. Yapay zeka destekli üretim tesisimizde karbon ayak izini tespit edip müdahale edebiliyoruz." dedi.

Açılan tesisin 850 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını kaydeden Gürsoy, Gürsoy Holding'in Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya gayret ettiğini ifade etti.

"HAM MADEN SATMAYACAĞIZ"

Gürsoy'un ardından kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madem sektörünün önemine vurgu yaparak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada hayırlı bir açılış vesilesi ile bulunuyoruz. BG Ferrokrom tesisinin Türkiye'ye, Bursa'ya ve Orhaneli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Biz yaptığımız her işte önce insan, sonra katma değer mantığı ile hareket ediyoruz. Biliyorsunuz ki madencilik içinde çok büyük risk ve emek barından bir sektör. Bunun için her türkü önlemi almaya devam edeceğiz. Katma değer madencilik çok önemli. Ham maden satmayacağız. Katma değerli hale getireceğiz. İşte bugün açılışını yaptığımız BG Ferrokrom tesisi ülkemiz adına katma değer üretecek ve madenlerimize katma değer katacak. Bu tesisin ülkemize yıllık 150 milyon dolar katma değer sağlamasını öngörüyoruz. Maden sektörü geçtiğimiz yıl ülkemize 307 milyar dolar kazandırdı. Cumhurbaşkanımızın da vizyonu ile bunu genişleteceğiz."

Tancan, maden cevherinin geliştirilmesinin ve zenginleştirilmesinin Türkiye'ye ciddi ölçüde katma değer sağlanaccağının altını çizdiği konuşmasında, ana iş kaynaklarından olan maden sektörünün istihdamda da Türkiye'nin öncü sektörlerinden olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 22 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ"

Açılışta konuşan bir başka isim de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Şu anda açılışını yaptığımız tesis, Türkiye'deki maden varlığının nasıl katma değerli hale dönüştürülüp ihraç edildiğinin müşahhas bir örneğidir." dedi.

Geçtiğimiz 22 yılda fırsatların iyi değerlendirilerek ekonominin 3 kat büyüdüğünü ifade eden Ala, Türkiye'nin artık orta üstü gelir grubunda bulunan ülkeler arasında yer aldığını ve bir sonraki hedefin ise gelişmiş ülkeler liginde yer almak olduğunu kaydetti.

Ala, Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Sanayi yatırımlarının dalgalar halinde 40'tan fazla sektörü etkilediğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin sanayi sektöründe gelişmeye devam ettiğini söyledi.

YILLIK 280 BİN TON ÜRETİM

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın ardından kürsüye çıkan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'nın ülkemizin önde gelen sanayi merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Bunu istihdam ve ürettiği katma değerden görmek mümkün. Bugün açılışını yaptığımız BG Ferrokrom, yıllık 280 bin ton ferrokrom üretecek. Dünyanın bugün geldiği konjonktürde devletlerin geldiği nokta, enerji vanasını elinde tutmaktır. Ülkemizin stratejik konumunu göz önünde bulundurduğumuzda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen sanayi yatırımları çok önemlidir." dedi.

150 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği BG Ferrokrom Tesisi’nin açılışında önemli mesajlar veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması artık hep birlikte öncelikli bir hedefimiz. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız. Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Kacır, Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde kurulan BG Ferrokrom Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği tesisinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bölgeye bu yatırımı kazandıran Gürsoy Grup ailesini tebrik etti.

Dünyanın küresel buhranların yaşandığı sancılı bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, "Ticaret ve teknoloji savaşları, jeopolitik gerilimler, salgınlar, doğal afetler, iklim değişiklikleri, ezber edilmiş kuralların, bizzat onları koyanlar ve vazedenler tarafından terk edilişini hızlandırdı. Küresel ekonomideki yeni tabloda ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmesi, ancak ve ancak büyük resmi doğru okuyabilmeleri, üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, insan kaynağını planlı bir şekilde harekete geçirmeleriyle mümkün." diye konuştu.

Sayısı 191'den 361'e yükselen organize sanayi bölgeleri ile kurdukları 43 endüstri bölgesinin, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldiğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bir nişanesi niteliğindeki yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u Bursa Gemlik'te üreterek milletimizle buluşturduk. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek, Türk sanayini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşıyoruz."

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a hediyelerini takdim etti.

İstanbul Eski İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın yaptığı açılış duasının ardından protokol üyeleri tarafından BG Ferrokrom tesisinin açılış kurdelesi kesildi.