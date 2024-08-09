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Başkan Bozbey: “Çiftçiler, bu kentin can damarıdır”

Başkan Bozbey: “Çiftçiler, bu kentin can damarıdır”

Yakalanan şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı

Bilecik'te üzerinde peçeteye emdirilmiş “675 içimlik A4 Sentetik Kannnabinoid (Bonzai)” maddesi ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince dün Bozüyük’te yürütülen çalışmalarda şehirler arası otobüs ile uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli yakalandı. Yapılan aramada; Peçeteye emdirilmiş “675 içimlik A4 Sentetik Kannnabinoid (Bonzai)” maddesi ele geçirildi.