Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim, savcı, avukat ve adalet personeline yönelik mesajında, adalet teşkilatını güçlendirme ve halkın güvenini artırma vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yayımladığı videolu mesajında, Türkiye'nin adalet ailesini oluşturan hâkimler, savcılar, avukatlar, infaz ve koruma teşkilatı ile adalet personeline teşekkür etti.

Bakan Gürlek, 'Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2023679395345686737

Mesajında adalet teşkilatının birlikte çalışarak güçleneceğini ve milletin adalete olan güveninin artırılacağını belirten Bakan Gürlek, 'Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız' dedi.