İstanbul'da Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gıda maddesi satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nce yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırın ve marketlerde denetim yapılıyor.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Ramazan ayında en çok tüketilen ürünlerin başında gelen ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda hijyen kuralları, üretim koşulları ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Ekipler, üretim alanlarının temizliği ve standartlara uygunluğu konusunda işletmelere bilgilendirmelerde bulundu.

Marketlerde yapılan denetimlerde ise ürünlerin fiyat ve etiketleri, reyon fiyatıyla kasa fiyatı, son tüketim tarihleri denetlendi. Dondurulmuş gıda ürünlerini inceleyen ekipler, son tüketim tarihi yaklaşan ürünlere kırmızı etiket uygulamasını kontrol ederek gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaptı. Denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek.