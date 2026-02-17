Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy sakinleri söz konusu yol güzergahında güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Uçuruma yuvarlanan araç, bölgede 'Doktor' lakabıyla bilinen oto kurtarıcı tarafından dar ve riskli alanda gerçekleştirilen çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Şifalı Su mevkisinden köy merkezine doğru seyreden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki boşluktan dere yatağına savruldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Deredibi köyünde bir otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

