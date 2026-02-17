Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Deredibi köyünde bir otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Şifalı Su mevkisinden köy merkezine doğru seyreden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki boşluktan dere yatağına savruldu.
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.
Uçuruma yuvarlanan araç, bölgede 'Doktor' lakabıyla bilinen oto kurtarıcı tarafından dar ve riskli alanda gerçekleştirilen çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy sakinleri söz konusu yol güzergahında güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.