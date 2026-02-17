Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda vatandaşların iftar saatlerine zamanında ulaşabilmesi için önemli bir adım atıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar saatine zamanında ulaşabilmesi için Yenikent metrobüs hattında 16.00'dan sonra seferleri sıklaştırıyor. Ek seferlerle bekleme süreleri azaltılırken, metrobüsler aralıksız çalışarak iftar öncesi yoğunlukta hızlı ve konforlu ulaşım sağlayacak.

Yenikent bölgesine ulaşımı trafiksiz ve konforlu hâle getiren metrobüs hattında Ramazan ayına özel ek sefer uygulaması hayata geçiriliyor. Ramazan ayında özellikle günün en yoğun saatlerinin yaşandığı 16.00'dan sonra metrobüsler aralıksız işleyecek.

DOLAN ARAÇ BEKLEMEDEN YOLA ÇIKACAK

Bu saatlerden itibaren dolan metrobüsler bekletilmeden hemen ardından yeni bir metrobüs sefere çıkarılacak. Böylece duraklarda oluşabilecek yoğunluk azaltılırken, bekleme süreleri minimum seviyeye indirilecek.

RAMAZAN'DA DA ŞEHRİN YÜKÜNÜ TAŞIYACAK

Adapazarı şehir merkezinden Korucuk'a uzanan 16,5 kilometrelik hatta hizmet veren metrobüs sistemi, Ramazan ayı boyunca da vatandaşların en büyük destekçisi olacak. Günlük on binlerce yolcunun tercih ettiği hat üzerinde yapılacak ek seferlerle, özellikle iftar öncesi saatlerde şehir merkezi ile Yenikent bölgesi arasındaki ulaşım daha akıcı hâle gelecek.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan ek sefer uygulamasıyla metrobüs hattı, vatandaşların iş çıkışı sonrası evlerine daha hızlı ulaşmalarını sağlayarak, iftar saatine yetişme stresini ortadan kaldıracak.