TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, mutluluk oranı tüm yaş gruplarında arttı. Kadınlar erkeklerden daha mutlu olurken, evli bireyler evli olmayanlara göre daha yüksek yaşam memnuniyeti gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, bireylerin mutluluk düzeyi, yaşam memnuniyeti ve kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetin yanı sıra toplumun gelecek beklentilerini de ortaya koydu.

2025'te mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı yüzde 51,4'e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 55,1 oldu. Mutluluk oranındaki en yüksek artış, 55-64 yaş grubunda kaydedildi; bu yaş grubunda mutluluk yüzde 47,5'ten yüzde 54,6'ya çıktı. Tüm yaş gruplarında mutluluk artışı gözlemlenirken, 18-24 yaş grubunda yüzde 54,4, 25-34 yaş grubunda yüzde 53,6, 35-44 yaş grubunda yüzde 52,9, 45-54 yaş grubunda yüzde 50,8, 65 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 54,3 olarak gerçekleşti.

Evli bireylerin mutluluk oranı yüzde 56,9 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak ölçüldü. Evli erkeklerin yüzde 54,2'si, evli kadınların ise yüzde 59,6'sı mutlu olduğunu belirtti.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI AİLE VE SAĞLIK

Bireylerin mutluluk kaynağı en çok aileleri (yüzde 69) olurken, bunu çocukları (yüzde 15,6), kendisi (yüzde 4,8) ve eşi (yüzde 3,9) takip etti. Mutluluğu sağlayan değerlerde ise sağlıklı olmanın önemi öne çıktı (yüzde 64,9), ardından sevgi (yüzde 14,7), başarı (yüzde 9,8), para (yüzde 7,7) ve iş (yüzde 2,7) geldi.

Kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı yüzde 67,1 olarak belirlendi. Erkeklerde yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 67,2 olarak ölçüldü.

ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYETİ 5,7

Bireylerin ortalama yaşam memnuniyeti 2024 ve 2025 yıllarında değişmeyerek 5,7 olarak kaydedildi.

2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnuniyet yüzde 74,1 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Bunu sırasıyla ulaştırma (yüzde 71,3), sağlık (yüzde 69,4), Sosyal Güvenlik Kurumu (yüzde 64,5), adli hizmetler (yüzde 60,5) ve eğitim (yüzde 58,7) takip etti.

EN BÜYÜK SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmaya göre, 2025 yılında toplumun en önemli sorunu hayat pahalılığı (yüzde 31,3) olarak öne çıktı.

Bunu yoksulluk (yüzde 16,5) ve eğitim (yüzde 16,1) izledi.