Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile havaalanlarındaki gayrisıhhî işyerlerinin açma ve çalışma ruhsat süreçleri güncellendi. Denetim ve raporlama yükümlülükleri netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhî İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği (SHY-33A) güncellendi.

Değişiklikler, işyerlerinin ruhsat alma süreçlerinden denetim ve raporlama sorumluluklarına kadar pek çok maddeyi kapsıyor.

Buna göre yönetmeliğin 12. maddesinde işyerlerinin Genel Müdürlüğe sunacağı belgelerde havaalanı işletmecisinin rolü netleştirildi ve ana dosyanın güncellenerek SHGM'ye sunulması şartı getirildi. 13. maddede, gayrisıhhî işyerlerinin ARFF birimlerinden yangın raporu alması zorunluluğu ve denetimlerin kayıt altına alınması uygulaması detaylandırılırken, 25. maddelerde yazılı bildirim ve denetim süreçleri güncellendi.

Bu değişikliklerle birlikte yönetmeliğin ekleri (EK-1, EK-2, EK-3) de güncellendi.

Söz konusu değişikliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.