Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katı atık aktarma istasyonları ve bertaraf tesisinde toplanan atıkları çevreye zarar vermeden işleyerek, sürdürülebilir atık yönetimine önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda İZAYDAŞ, 2025 yılı içerisinde toplam 750 bin 262 ton belediye atığını mevzuata uygun şekilde bertaraf etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi merkeze alan sürdürülebilir atık yönetimini ve örnek niteliğindeki uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kentin dört bir yanından toplanan atıklar, modern altyapı ve yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmış 'Katı Atık Aktarma İstasyonları' sayesinde çevreye zarar vermeden ve etkin bir şekilde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) ulaştırılarak bertaraf ediliyor.

8 İSTASYON İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Başiskele, Gebze, Gölcük, Darıca, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde yer alan Katı Atık Aktarma İstasyonları; belediye atıklarının bertaraf tesisine taşınması sürecinde trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak çevrenin korunması ve oluşabilecek kirliliğin minimize edilmesi amacıyla hizmet veriyor. Bu sistem sayesinde şehir içi trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltılırken, gereksiz araç hareketlerinin önüne geçilerek yakıt tüketimi ve karbon salınımı düşürülüyor.

Kocaeli genelinde yürütülen çevreye duyarlı atık yönetimi çalışmaları kapsamında İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'de (İZAYDAŞ) 2025 yılı içerisinde toplam 750 bin 262 ton belediye atığı mevzuata uygun şekilde bertaraf edildi. Bu atıkların 595 bin 660 tonu ilçelerde bulunan aktarma istasyonlarından taşınırken, bu miktar bertaraf edilen belediye atığı miktarının yüzde 79,39'u oldu.

SIZINTI SULARI ARITILARAK SU KAYNAKLARI KORUNUYOR

Aktarma istasyonlarında bulunan sızıntı suyu toplama havuzlarında biriktirilen ve vidanjörler vasıtası ile İZAYDAŞ'a taşınan sızıntı suları da Membran Biyoreaktör ve Nano Filtrasyon ünitelerinde günlük 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisinde arıtılıyor. Yıl içerisinde 112 bin 414 metreküp sızıntı suyu arıtılarak çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı.

Bununla birlikte bertaraf tesisinde atıkların organik içeriğinin anaerobik ortamda parçalanmasıyla oluşan depo gazı (LFG), gaz toplama sistemleriyle toplanarak enerji üretim tesisinde değerlendiriliyor. Böylece çevreye zarar verebilecek gazlar da enerjiye dönüştürülerek, yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor.