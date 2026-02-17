Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medyada gazetecilik kisvesi altında yanlış bilgi paylaşanlara karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya platformlarında güvenilir haber üreticileri ile yanıltıcı içerik paylaşan kişiler arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtti.

Dim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sosyal medyaya çeki düzen verilmesi konusunu yıllardır dile getiren birisi olarak Sayın Bakan Gürlek'ten ricam; sosyal medyada gazetecilik kisvesi altında topluma yanıltıcı bilgi veren kişilerin de ayrımının yapılması' diyerek öneride bulundu.

Dim, önerisi kapsamında güvenilir, hukuki sorumluluk taşıyan ve tercihen basın kartı sahibi gazetecilerin profillerine farklı bir renkte rozet tanımlanabileceğini ifade ederek, bu uygulamanın hem toplumun doğru bilgiye erişimini artıracağını hem de mesleki standartları güçlendireceğini vurguladı.

https://twitter.com/MehmetAliDim/status/2023635891705507898