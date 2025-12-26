Cumhuriyetin başkenti Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı kararıyla 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' oldu. Unvan, Kırgızistan'ın Manas kentinde düzenlenen törenle Ankara'ya teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' unvanını resmen devraldı.

Unvanın devir teslimi, Kırgızistan'ın Manas (Celal-Abad) kentinde düzenlenen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti Kapanış ve Anahtar Teslim Töreni' ile gerçekleştirildi.

Törende sembolik anahtar, Manas Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov tarafından, Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'ya teslim edildi. Böylece Ankara, Türk dünyasının kültürel ve turistik vitrini olma sorumluluğunu resmen üstlendi.

Ankara'nın bu önemli unvana layık görülmesi, 9 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda kesinleşmişti. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yürütülen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi', üye ülkeler arasındaki kültürel iş birliğini artırmayı, ortak tarih ve kültürel mirası uluslararası alanda görünür kılmayı ve Türk dünyasının turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

2025 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olan Manas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende; TDT temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yetkilileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli yer aldı. Programda Türk ve Kırgız kültürlerini yansıtan gösteriler sahnelenirken, iki kardeş halk arasındaki tarihi ve manevi bağlar vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara Valiliği öncülüğünde 2026 yılı boyunca başkentte çok sayıda kültürel, sanatsal ve turistik etkinlik düzenlenecek. Valilik, bu unvanın başkentin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve Türk dünyasıyla olan kültürel bağları daha da pekiştireceğini vurguladı.