Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında, 2026 yılında 50 şehrin üç büyük kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Ersoy, bu çapta bir organizasyonun dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayarak, 'Bu ayrıcalık milletimizin hakkı' dedi.

MARDİN (İGFA) - Mardin'deki Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını, bu yıl 20 şehre ulaştığını belirtti. İlk yıl 2 binden fazla sanatçı ve 380 etkinlikle başlayan festivalin bugün 1.000'den fazla mekânda 45 bin sanatçı ve 6.800'den fazla etkinlikle devam ettiğini kaydeden Bakan Ersoy, 'Milyonlarca ziyaretçi çeken festival, iç turizmi canlandırıyor ve esnafa ekonomik katkı sağlıyor. Toplamda 50 ili kapsayacak bu etkinlikler, kültürel çeşitliliği tanıtmayı hedefliyor' dedi.

Bu yıl 'Bir Anadolu Şenliği' 5 ilde, 'Yaşayan Miras Şölenleri' ise yıl sonuna kadar 10 şehirde tamamlanacağını ifade eden Bakan Ersoy, festivalin kültür-sanatı elit bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp toplumsal kaynaşma aracı haline getirdiğini vurguladı. Müzik, geleneksel sanatlar, yöresel mutfak, konserler, sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle yerli ve uluslararası sanatçılar halkla buluşuyor. Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması önceliğimiz. Kültür-sanat herkesin hakkı' diye konuştu.

18-26 Ekim'de Mardin'de sürecek festivalin açılışına Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, bakanlık yetkilileri, emniyet ve jandarma temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları ile AK Parti ve MHP il başkanları katıldı.