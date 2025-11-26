Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Bakanları Toplantısı ve Helal Zirvesi kapsamında bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran'ın Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Muhammed Atabek, yatırımlar, gümrük işlemleri ve sınır ticareti konularında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı ve Helal Zirvesi vesilesiyle İran'ın Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Muhammed Atabek ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, ikili görüşmede Türkiye-İran ticaretine dair geniş bir istişare zemini oluşturduklarını belirterek, yatırımların artırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki gelişmeler ve sınır ticaretinin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine taşınmasına yönelik yol haritası da değerlendirildi. Bakan Bolat, görüşmenin iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

