Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği desteği ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan Kayseri İli Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu. Şehrin turizm vizyonunu belirleyen bu kapsamlı çalışma, Kayseri'yi ulusal ve uluslararası alanda cazibe merkezi yapmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kayseri Valiliği'nin güçlü destekleri ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan Kayseri İli Turizm Master Planı Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu. Kapadokya Üniversitesi koordinasyonunda ve Kayseri Üniversitesi'nin bilimsel katkılarıyla tamamlanma aşamasına gelen plan, şehrin turizmde geleceğini şekillendirecek yol haritasını ortaya koyuyor.

Gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan katıldı. Heyet, Kayseri'nin kültür ve turizm alanındaki mevcut ihtiyaçlarını, önceliklerini ve uzun vadeli hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Sunumda, Kayseri'nin zengin turizm mirasının korunması, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir bir vizyonla geleceğe taşınması amacıyla atılacak adımlar, detaylarıyla aktarıldı. Erciyes'ten Kapuzbaşı Şelaleleri'ne, Soğanlı Vadisi'nden Kültepe Kaniş-Karum'a kadar kentin tüm turizm değerlerini kapsayan planın, doğru planlama, güçlü yatırımlar ve ortak akıl çerçevesinde Kayseri'yi ulusal ve uluslararası turizmde hak ettiği konuma taşıması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen planlama süreci, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin ortak katkılarıyla şekillenirken, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel miras, doğal güzellikler ve gastronomi değerlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. Hazırlanan Turizm Master Planı, kentin turizmde yeni bir döneme girdiğinin de güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.