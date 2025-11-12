Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TCMB'nin eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, hem mal hem hizmet ihracatında güçlü artış kaydedildiğini ve cari işlemler dengesinin istikrarını koruduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bolat, Eylül'de kaydedilen 1,1 milyar dolarlık cari işlemler fazlasıyla üst üste üç ayda da cari fazla verildiğini belirtti. Yılın üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 8,3 milyar dolar fazla sağlandığını aktaran Bolat, yılın 9 ayında cari işlemler açığının toplam 14,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ekim ayında da aylık yaklaşık 500 milyon dolarlık cari fazla beklediklerini vurgulayan Bakan Bolat, 'Orta Vadeli Program hedeflerine göre 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olacak. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 seviyesinde' dedi.

Bakan Bolat, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının geçen seneye göre yüzde 4,2 artışla 390,7 milyar dolara yükseldiğini ve böylece yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin aşıldığını açıkladı. Bolat, küresel ticarette zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen ihracatın güçlü seyrini sürdürdüğünü vurguladı. Mal ve hizmet ihracatındaki artışın üretim verilerine de yansıdığını aktaran Bakan Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,1 artış gösterdiğini belirtti. İmalat sektörü ihracat iklimi endeksinin Ekim ayında 52,4'e yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, böylece ihracat talep koşullarındaki güçlenme eğiliminin üst üste 22'nci ayda da devam ettiğini kaydetti.

Hizmet ihracatının da güçlü bir seyir izlediğini söyleyen Bolat, eylülde yıllık bazda yüzde 6,6 artışla 121 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Seyahat gelirlerinin 58,9 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 41,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Gelecek döneme dair planlarını da paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üreticileri haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edeceklerini ve küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeye yönelik politikaların uygulanacağını vurguladı.