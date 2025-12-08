Balıkesirli üreticiler ile bir araya gelen Bursalı perakendeciler, yerel üretimi güçlendirecek iş birlikleri için yeni adımlar attı.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Komisyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF PERDER), Gıda Perakendecileri Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler derneği (TÜRES) ile Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) paydaşı olduğu Türkiye'nin Kahramanları Projesi kapsamında Balıkesir Üretici Buluşması düzenlendi.

PERDER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ile Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşan heyet, Güvenilir Ürün Platformunun Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlediği buluşmada Balıkesirli üreticiler ile bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, yerel üretime katkılarından dolayı PERDER adına Başkan Haşim Kılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kalkınmanın yerelden başlayan bir süreç olduğunu ve bu nedenle organizasyonun önemli kazanımlar sağlayacağını dile getiren Haşim Kılıç, 'Ulusal kalkınmada başarıya ulaşmanın yolunun, yerel üretimde artış ile mümkün olduğu gerçeğinden hareketle yerel üreticilerimiz ile yeni iş birlikleri için hamlelerimize devam ediyoruz. Sürdürülebilir iş birliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesi amacıyla yapılan buluşmada Balıkesirli firmaların üretim ve pazarlama süreçleri hakkında detaylı bilgi edindik. Gıda sektörü, tarladan sofraya kadar uzanan büyük bir emek zinciridir. Sadece bir ürün üretmek değil; sağlıklı, güvenilir ürünü tüketicilerle buluşturmak artık çok daha önemli. Ömer Düzgün Başkanlığındaki Türkiye Perakendeciler Federasyonu bünyesindeki tüm şubelerimiz bu konuyu çok önemsiyor. Yerel üreticilerin büyümesi, gelişmesi yerel perakendeciler olarak bizlerin de iş yapış süreçlerine katma değer sağlayacaktır. Yerel üreticilerimiz ile önümüzdeki süreçte daha yoğun iş birliği yapacağız.' diye konuştu.