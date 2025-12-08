BTSO ve MİB iş birliğiyle düzenlenen MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı, 30 bin metrekarelik alanda 120'nin üzerinde firmayı buluşturdu; 30 ülkeden alım heyeti katılımıyla yeni iş birliklerinin kapısı aralandı.

BURSA (İGFA) - BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık tarafından MİB iş birliğinde düzenlenen MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık'ta Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl yeni vizyonuyla öne çıkan fuar, 120'yi aşkın firmanın yerli ve milli teknoloji ürünlerini sergilediği geniş kapsamlı bir platform oluşturdu. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'dan gelen profesyonel alım heyetleri sektöre canlılık kattı.

Fuar kapsamında 30 ülkeden 120'nin üzerinde firma temsilcisi, Bursalı üreticilerle ikili iş görüşmeleri yaparak yeni ticaret köprüleri kurdu.

BURKAY: 'MAKİNE, EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN MERKEZİNDE'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün Türkiye için stratejik önem taşıdığını belirterek, 28 milyar doları aşan ihracata rağmen ithalatın büyük bölümünün Türkiye'de üretilebilen ürünlerden oluştuğuna dikkat çekti. Burkay, 'Üretmek kadar ürettiğin teknolojiyi dünyaya satabilmek kritik. MEEXX, bu anlamda güçlü bir uluslararası temas zemini sunuyor.' dedi.

İĞREK: 'TÜRKİYE DÜNYA MAKİNE LİGİNDE YÜKSELİYOR'

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İğrek, Türkiye'nin yıllık 60 milyar doların üzerinde makine üretim kapasitesine ulaştığını, ihracatta ise dünya 13'üncüsü, Avrupa 4'üncüsü olduğunu vurguladı. İğrek, 'Artık sadece fiyatla değil, akıllı ve mühendislik odaklı üretimle rekabet dönemindeyiz. Geleceğe güvenle bakıyoruz.' diye konuştu.

Akyapak ve Dener Grup temsilcileri, fuarın hem ticari hem de sektörel motivasyon açısından son derece verimli geçtiğini belirterek BTSO'ya teşekkür etti.

Öte yandan fuar kapsamında Makine İhracatçıları Birliği ile Brezilya'nın güçlü sanayi kuruluşu ABIMEI arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türk makinesine yönelik güvenin arttığını belirten MİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkayan, Brezilya pazarında son 5 yılda ihracatın iki katından fazla arttığını söyledi.