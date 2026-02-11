MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan görev değişikliklerinin hukuki ve meşru olduğunu belirterek, TBMM Genel Kurulu'nda yeni bakanların yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında yaşanan görev değişikliğine ve TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sırasında çıkan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kabinedeki değişikliğin, yürürlükteki Anayasa hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan Bahçeli, sürecin 'son derece hukuki ve meşru bir çizgide' ilerlediğini ifade etti. Görevlerinden affını talep eden eski Adalet ve İçişleri Bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan yeni bakanlara da başarı dileklerini iletti.

'KÜRSÜ İŞGALİ 'ANTİ DEMOKRATİK''

TBMM Genel Kurulu'nda anayasal prosedür kapsamında gerçekleştirilen yemin merasimi sırasında yaşanan gerginliğe de dikkati çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özellikle Adalet Bakanı'nın yemin töreninde CHP'nin tutumunu eleştirdi. Bahçeli, kürsü işgaline kadar varan tavırların 'anti demokratik' olduğunu savundu.

CHP'nin tutumunun siyaset ve demokrasiyle bağdaşmadığını belirten Bahçeli, muhalefetin yaklaşımını da sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, MHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tasarruflarının yanında olduğunu ve atanan yeni bakanlara destek verdiğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.