Bizim ata sporumuz Yunan'ı denize dökmektir.

-Trabzon’daki aday tanıtım toplantısında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Senin boynunda İngilizin ipi zaten duruyor. Bizim ata sporumuz Yunan'ı denize dökmektir, bizim ata sporumuz işgal ettiği topraklardan İngilizi temizlemektir. Atatürk hiç kimseyi hoca olduğu için asmamıştır, bilakis Atatürk hocalarla dua ederek Meclis açmıştır. Atatürk hoca kılığında İngiliz ajanlığı, Yunan uşaklığı yapanları asmıştır” dedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), belediye başkan adaylarını bölge bölge tanıtmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz adayları Trabzon’da düzenlenen programla tanıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Trabzon ve ilçelerinin yanı sıra Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt belediye başkan adayları da tanıtıldı.

Programa BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katıldı. BTP lideri konuşmasında son zamanlarda Atatürk’e yapılan saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.

İşte Hüseyin Baş’ın Trabzon konuşmasında notlar:

“Bizim ata sporumuz Yunan’ı denize dökmektir”

“Bir bakıyorsunuz sağdan soldan şarlatanlar çıkıyor Atatürk'e hakaret ediyor. Şimdi bir tanesi var çıkmış, ‘Bana ip yolluyorlar, seni asacağız demek istiyorlar. Hoca asmak bunların ata sporu’ diyor. Ben şimdi sana ata sporumuzu söyleyeyim; bizim ata sporumuz güreştir, bizim ata sporumuz Yunan'ı denize dökmektir, bizim ata sporumuz işgal ettiği topraklardan İngilizi temizlemektir bizim, ata sporumuz yedi düveli titretip maşalarını inletip Çankaya köşkünde kahvesini yudumlarken onları seyretmektir.

“Senin boynunda İngilizin ipi zaten duruyor”

Sana ip yollayacakmışız, biz sana ip yollasak boynunda ipi takacak yer mi kalmış! Senin boynunda İngilizin ipi zaten duruyor. Boynunda yer mi var? Bunlar var ya; ’Allah'ın ipine sarılın’ diye diye milleti Amerika'nın ipine sarıltan adamlar.

“Atatürk hoca kılığında İngiliz ajanlığı, Yunan uşaklığı yapanları asmıştır”

Tarih de bilmiyorlar ya da çok iyi bilip çarpıtıyorlar. Atatürk hiç kimseyi hoca olduğu için asmamıştır. Atatürk hiç kimseyi hocalık yaptığı için de asmamıştır, bilakis Atatürk hocalarla dua ederek Meclis açmıştır. Atatürk hoca kılığında İngiliz ajanlığı, Yunan uşaklığı yapanları asmıştır. Ben olayım, ben de 50 defa asar sallandırırım.

“Bizim buralarda yediği kaba tükürene ‘soysuz oğlu soysuz’ denir”

Başka bir tanesi çıkmış Atatürk’e soysuz diyor. Geçen Rize'deyim, bir abimize, ‘Ben onu Rizeli biliyorum, internete yazdım İzmitli çıktı. İzmitli midir, Rizeli midir?’ diye sordum. Abim dedi ki; 'Nerelidir bilmem ama cehennemlik olduğunu biliyorum!'

Bizim buralarda kime soysuz denir biliyor musunuz; atasına ihanet edene soysuz denir, babasına ihanet edene soysuz denir, yediği kaba tükürene soysuz oğlu soysuz denir. Siz soysuz arıyorsanız, soylu dediklerinizde arayın. Şimdi bunlara çok şey söylenir ama şunu da tavsiye edeyim çok da kale almaya gerek yok. Ajan ajanlığını yapacak, bizler vatan müdafaamızı yılmadan, usanmadan, bıkmadan devam ettireceğiz. Ben size söz veriyorum, siz de söz veriyor musunuz bu mücadeleye? Tamam. Bir bilek olursak, bir yürek olursak vallahi billahi hiç kimse bu vatana zerre düşmanlık da yapamaz, zerre zarar da veremez ama buldular meydanı boş.

“40 sene öncenin FETÖ’leri bugün yeniden yeşeriyor!”

Kim bunlar? Çakarlı araçlarla gezen, etrafında onlarca korumayla hareket eden bir cami hocası bu. Filmi biraz geri saralım mı? 40 sene geriye gidelim; İzmir'de bir cami hocası, sözüm ona çok güzel vaaz veriyormuş, etrafında korumalar, yüzlerce kişi, ajan topluluğundan oluşmuş cemaat, devlet düşmanı, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı! Aradan yıllar geçiyor, bir el bunları alıyor büyütüyor, sonra gizemli bu kişilik yurt dışında yaşamaya başlıyor. Günün sonunda bir cami hocası Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine, Türkiye Cumhuriyetinin demokrasisine darbe indirmeye kalkıyor. Kim bu? FETÖ! 40 sene öncenin FETÖ’leri bugün yeniden yeşeriyor! Ey iktidar sahipleri, ya önleminizi alın ya da bu millet kendi kendine önlemini almasını bilir.

“Biz bu Cumhuriyeti sokakta bulmadık”

Biz bu Cumhuriyeti sokakta bulmadık. Biz bu milletin birliğini sokakta bulmadık. Biz bu vatan topraklarını canımızı ortaya koyarak, dedelerimizin kanlarını dökerek elde ettik. Bugün 3 tane çapulcunun mülteci hayalleriyle bu ülkeyi kimseye teslim etmeyiz. Bu ülke bu gençlerin, bu ülke bu kadınların, bu ülke bu insanların, bu ülke bizim ülkemiz ve biz bu ülkeye sahip çıkacağız, onlar olsa da sahip çıkacağız olmasa da sahip çıkacağız.

“Siz bunları faizin yüzde 45’e çıkmasına itiraz ettiğiniz duydunuz mu?”

Bundan 6 ay önce ‘Faizde nas var, benden faiz indirmekten başka bir şey beklemeyin’ diyen Cumhurbaşkanının yönettiği hükümet seçimi kazandı yüzde 8,5 olan faizi yüzde 45'e çıkardı, siz hiç bu hocalardan buna itiraz edeni duydunuz mu? Aynı hükümet nereye elini atsa yolsuzluk bıraktı, siz hiç bunlardan buna itiraz edeni duydunuz mu? Toplumun ahlaki değerleri yok oldu, insanımız parasızlıktan ne yapacağını şaşırır bir hale geldi, siz hiç buna itiraz edeni duydunuz mu? Peki buna kim itiraz etmez? Buna ajanlar itiraz etmez, buna hainler itiraz etmez.”