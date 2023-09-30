Ali Babacan Tüzük Kongresi’nde yaptığı konuşmada “İttifak doğruydu, yanlış olan ittifak ruhunu anlayamayanların yaptıklarıydı” derken DEVA Partisi’nin önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle ve kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldığını da açıkladı.

Sözlerine parti mensuplarına hitaben başlayan Babacan, partililere “Bu uzun ve zorlu yolda yılmayan, sağlam duran her bir teşkilat mensubumuza, her bir gönüllümüze şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlarım” diyerek teşekkür etti. Babacan’ın kongre konuşmasında öne çıkan satır başları şöyleydi;

‘Tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakının bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine inanmadı’

Masada ittifak ruhunun anlaşılamadığını ifade eden Babacan, “Altılı Masa birlikteliğinin başladığı ilk günden seçim gününe kadar yaptığımız tüm çalışmalar; tarihin bizim üzerimize yüklediği sorumluluktu. Biz tarihin doğru tarafında yer aldık. Başaramadık. Evet, vatandaşlarımızın çoğunluğunun onayını alamadık. Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine inanmadı” dedi. Babacan, vatandaşların ittifak içindeki muhataplarıyla ekran önünde kavga eden insanlara gönül rahatlığıyla oy veremediğini de ekledi, “İttifak doğruydu arkadaşlar. Yanlış olan, ittifak ruhunu anlamayanların yaptıklarıydı.”

‘İttifak ruhunu anlamadan, kendi küçük hesaplarının peşinde koşanlar bizleri anlayamaz’

Altılı Masa ile ilgili değerlendirmesine “Bakmayın şimdi masaya laf edenlere, bakmayın o masayı ağır ithamlarla suçlayanlara” cümleleriyle devam ederken “Küçük hesaplarının peşinde koşanlar bizi anlayamaz. Siyasette ‘kaybetmek’, siyaseti sadece koltuk peşinde koşmaktan ibaret zannedenlerin kullandığı bir kavramdır. Türkiye’de ilk kez; mahalleler arası duvarları yıkacak bir yönetim modeli hedefledik. Kendisini tanımlarken, ‘muhafazakarım’ veya ‘sekülerim’ diyenlerin, ‘Atatürkçüyüm, milliyetçiyim, sosyal demokratım, liberalim’ diyenlerin bir arada olacağı bir ülke tasavvuru ile çalıştık. O yüzden şimdi televizyon ekranlarında, ittifak ruhunu anlamadan, kendi küçük hesaplarının peşinde koşanlar bizleri anlayamaz arkadaşlar” dedi.

‘DEVA Partisi Genel Başkanı olarak 15 vekil için mi buradayım?’

Ali Babacan partisinin TBMM’deki 15 milletvekili için “Seçimden bu yana, bizleri durmaksızın küçümseyerek, ‘15 vekil-15 vekil’ ağızlara pelesenk edildi.

Ben, DEVA Partisi Genel Başkanı olarak, 15 vekil için mi buradayım? Siz 15 vekil için mi siyasete girdiniz” diye sordu ve partililere seslendi,

“Yüzlerce insan hep beraber 15 vekil için mi bu devasa külliyatı hazırladık?

Değerli arkadaşlarım, evelallah, bir gün gelecek, milletimiz DEVA Partisi’ne bu ülkeyi yönetme yetkisini verecek. Hiç kuşkunuz olmasın.”

‘Yüz milyarlarca doları yönettim, boğazımdan tek bir haram lokma geçmedi’

Seçim döneminde muhafazakarların demokrasi karşıtı ilan edildiğini dile getiren Ali Babacan, “Bazı yorumcular, gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler; muhafazakarları demokrasi karşıtı olarak ilan ettiler. Biz AK Parti tabanına, muhafazakar mahallelere elimizi uzattıkça bizi de yıpratmaya kalkıştılar. Ama her fırsatta bizlere çamur atanlara ve demokrasi birlikteliğini kabahatli bulanlara da sesleniyorum:

Vaktiyle AK Parti’nin kurucusu olduğum için, AK Parti’de siyaset yaptığım için beni ve bazı arkadaşlarımı âdeta suçlu gibi göstermeye çalıştılar. Ben 2001’den 2015’e dek görev yaptığım, ülkeme hizmet ettiğim her bir günden onur duyuyorum” dedi. Kişi başına düşen millî gelirin 3,5 katına çıktığı bir dönemde ekonomi yönetiminin başında olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Babacan, yüz milyarlarca doları yönettiğini, boğazından tek bir haram lokma geçmediğini de sözlerine ekledi.

‘O çok bilmişlere soruyorum: Laf üretmekten başka ne yaptınız?’

Dışişleri bakanıyken yurt dışında iki yılda 132 program yaptığına, ilk başmüzakereci olarak Türkiye’yi her alanda Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmak için yapılan çalışmaların başında olduğuna değinen Babacan, “Bunlar utanılacak şeyler mi? Hadi oradan. Şimdi o çok bilmişlere soruyorum: Siz laf üretmekten başka ne yaptınız” dedi.

‘Erdoğan, vaktiyle benim yakın çalıştığım bazı arkadaşlara kabinede görev vererek vitrini düzelteceğini sanıyor’

Ali Babacan konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarına da değindi. “Erdoğan, vaktiyle benim yakın çalıştığım bazı arkadaşlara kabinede görev vererek vitrini düzelteceğini sanıyor. Ekonomik ekibindeki arkadaşlar, garibim, havanda su dövüyorlar. Bu bir niyet meselesidir, hukuk olmadan ekonomi olmaz” diyen Babacan; “Emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız ardı arkası kesilmeyen zamlar karşısında gün be gün fakirleşiyor. Barınma çok büyük bir sorun hâlâ. AİHM kararlarına rağmen insanlar haksızca cezaevinde tutuluyor” ifadelerini kullandı.

‘Göç meselesi ülkemizin en büyük sorunlarından biri, kimin vatandaş olduğu belli değil’

Ali Babacan’ın konuşmasındaki bir diğer başlık göç meselesiydi. İktidarın bir göç politikası olmadığını, rastgele dağıtılan vatandaşlıkların ise sorunu gittikçe derinleştirdiğini söyleyen Babacan, “Kimin neye göre vatandaş olduğu belli değil” dedi.

‘Milliyetçilik, millilik, yerlilik gibi kavramların arkasına sığınıp her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapıyorlar’

Suçlunun, suçsuzun kim olduğunun İçişleri Bakanına göre değiştiğini ifade eden Babacan, Türkiye’nin çetelerin, mafyanın, uyuşturucu şebekelerinin cirit attığı bir yer haline geldiğini söyledi. DEVA Lideri “Bunlar, milliyetçilik, millilik, yerlilik gibi kavramların arkasına sığınıp her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapıyorlar” derken Türkiye’nin zulüm karşısında asla boyun eğmeyeceğini, sadece sabredeceğini; sabrın sonunun ise selamet olduğunu ifade etti.

‘Rahmetli Özal’ın çok önemsediği orta direği yeniden ayağa kaldıracağız’

DEVA Partisi Lideri Babacan, “Bazıları siyaset yapmayı bu millete nefret pompalamak olarak görüyor. Milli değerlerimiz konusunda hassasiyetimizi her zaman önde tutacağız. Irkçı söylem ve tutumların karşısında olmaya da devam edeceğiz. Rahmetli Özal’ın çok önemsediği orta direği yeniden ayağa kaldıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı, dış politika ve güvenlik konularında temel ilkemiz olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, çoğulcu demokrasiye kavuşacağız. Bizim bir hayalimiz var: ‘Bunlar bir araya gelmez’ dedikleri kim varsa;biz, hep beraber, hukuk için, adalet için, özgürlük için sapasağlam bir arada olacağız” dedi.

‘DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır’

Ali Babacan Tüzük Kongresi’nde merakla beklenen yerel seçim kararını da açıkladı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına hep beraber damgamızı vuracağız” diyen Babacan, “İl ve ilçe başkanlıklarımızdan gelen değerlendirmeleri de dikkate alarak DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Çok hızlı bir şekilde adaylarımızı belirleyip kampanyamıza başlayacağız” dedi.

‘Milletimizle beraber yan yana mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz’

“’Yenildiğinizde’ değil ‘vazgeçtiğinizde’ kaybedersiniz” diyen Ali Babacan’ın “Ve biz vazgeçmiyoruz! Tekrar tekrar altını çiziyorum: Ülkemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizle beraber yan yana mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz” sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

‘Tam bağımsız bir siyasi partiyiz, Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmeyiz’

Ali Babacan sözlerini “Biz, bir gün öyle, bir gün böyle konuşanların; dün savunduklarını bugün unutanların partisi değiliz. Ülkemizin tüm değerlerini sahiplenenlerin, diğerine saygıyı baş tacı edenlerin partisiyiz. Bizimiz alnımız açık, başımız dik. Hiç kimseyi aldatmadık. Hep doğruları söyledik. Montaj videolarla insanları kandırmadık. Tek kuruşluk kamu imkânı kullanmadık. Kendi bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle çalıştık. Bunun içindir ki biz, tam bağımsız bir siyasi partiyiz. Kimseye borcumuz yok. Allah’tan başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz” diyerek sonlandırdı.