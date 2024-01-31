Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, TÜİK'in açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de gelir dağılımının hızla bozulduğunu belirtti. Babacan, en zengin 17 milyon insanın toplam gelir pastasının yüzde 50'sini aldığını, en fakir 17 milyonun ise sadece yüzde 6'sının kaldığını ifade etti. Ayrıca, orta direğin Türkiye'de tamamen çökmüş durumda olduğunu vurguladı.

Babacan ekonomi ile ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Babacan 20 yıl önce paradan 6 sıfırn atıldığını hatırlatarak o günkü resmi gazeteyie dikkat çekti. Babacan notlarında önemli konularadeğindi. İşte Babacan'ın paylaşımı:

"20 sene evvel bugün, paramızın itibarını artırmak için, Türk lirasından 6 sıfırı atan kanun Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Ehil ve başarılı ekibimizle birlikte hazırladığımız kanunu, TBMM’de bizzat ben sunmuştum.

Fotoğrafta elimde tuttuğum 1 lirayı görüyor musunuz? Artık yok. Pula döndüğü için kağıt maliyeti kendisinden pahalı. Oysa o gün 1 lira ile 5 ekmek alınıyordu.

O vakitlerde 1 litre süt, 1 paket makarna, bir kilo toz şeker, 5 ekmek, bir kilo piliç fileto 9 lira 95 kuruş tutuyordu. Bugün 10 liranın kıymeti yok.

Bugün 10 liraya bir simit bile alınamıyor.

Gece-gündüz çalışarak tüm dünyanın gıptayla baktığı, Dünya Bankası’nın örnek olarak gösterdiği, gelişmiş ülkelerin bizden ders aldığı bir ekonomi modeliyle ve demokrasiyle bunu başarmıştık.

Bugün paramız pul oldu, demokrasimiz ise nefes almakta zorlanıyor."



DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in bugün açıkladığı gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili " Türkiye'de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50'sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6'sı kalıyor. Rahmetli Özal'ın 'Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir' dediği orta direk de Türkiye'de artık tamamen çökmüş durumda" dedi.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini 26 Ocak 2024'te yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıkarken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya sayfasından yayınladığı videoda TÜİK'in açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Babacan, şunları söyledi:

"Bugün öğrenciler Türkiye'de bir simit parasına muhtaç oldu. Okula giden her beş öğrenciden birisi haftada en az bir gün öğlen yemeği yiyemiyor, derslere aç girmek zorunda kalıyor. Bugün rakamlar açıklandı. Türkiye'de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50'sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6'sı kalıyor. 2018'den bu yana, partili, taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana o en zengin 17 milyonun geliri hızla artıyor. Oysa geri kalan kesimler yoksulluğa, refah kaybına mahküm oluyor. Rahmetli Özal'ın çok önemsediği, orta direk dediği, 'Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir' dediği orta direk de Türkiye'de artık tamamen çökmüş durumda. Ülkeyi getirdikleri nokta bu."

Babacan ekonomi ile ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Babacan 20 yıl önce paradan 6 sıfırn atıldığını hatırlatarak o günkü resmi gazeteyie dikkat çekti. Babacan notlarında önemli konularadeğindi. İşte Babacan'ın paylaşımı:



"20 sene evvel bugün, paramızın itibarını artırmak için, Türk lirasından 6 sıfırı atan kanun Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Ehil ve başarılı ekibimizle birlikte hazırladığımız kanunu, TBMM’de bizzat ben sunmuştum.

Fotoğrafta elimde tuttuğum 1 lirayı görüyor musunuz? Artık yok. Pula döndüğü için kağıt maliyeti kendisinden pahalı. Oysa o gün 1 lira ile 5 ekmek alınıyordu.

O vakitlerde 1 litre süt, 1 paket makarna, bir kilo toz şeker, 5 ekmek, bir kilo piliç fileto 9 lira 95 kuruş tutuyordu. Bugün 10 liranın kıymeti yok.

Bugün 10 liraya bir simit bile alınamıyor.

Gece-gündüz çalışarak tüm dünyanın gıptayla baktığı, Dünya Bankası’nın örnek olarak gösterdiği, gelişmiş ülkelerin bizden ders aldığı bir ekonomi modeliyle ve demokrasiyle bunu başarmıştık.

Bugün paramız pul oldu, demokrasimiz ise nefes almakta zorlanıyor."

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, 2018'de yapılan Anayasa değişikliği ile tek yetkili Cumhurbaşkanlığı sistemini de eleştirerek, "Tek yetkili olduğu günden beri ülkenin en zengin %20’si hızla zenginleşiyor, kalanlar ise hızla yoksullaşıyor"

Vaktiyle ülkemize zenginliği yaşatmış, mutlak yoksulluğu sona erdirmiş ekibin başındaki kişi olarak soruyorum:

Neden Sayın @RTErdogan

Bu millete neden bunu yaptınız?"