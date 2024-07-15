Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

Menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve millî birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin önlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük rolünün olduğunu, Türk halkının onun etrafında birleşerek devletine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Aliyev, "Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu, sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarılması yönündeki ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.