Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında, Gazze konulu toplantı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu. Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." ifadesini kullandı.

⁠KATAR EMİRİ'NDEN GAZZE VURGUSU

Öte yandan toplantının başında söz alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, toplantıya katılan liderlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Katar Emiri, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunun altını çizerek, bu toplantıda liderler olarak neler yapabileceklerini masaya yatıracaklarını dile getirdi ve Gazze toplantısında liderleri ağırladığı için Trump'a ayrıca teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından Türkevi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." karşılığını verdi.

"Siz memnun musunuz? sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi.