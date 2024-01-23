31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Şişli Belediyesi Başkanlığı için CHP’den aday adayı olan Aylin Kotil, köşe yazısı ve YouTube kanalı üzerinden kendisini öven ve başarılı olacağına inandığını söyleyen Fatih Altaylı’ya soy ismini yanlış söylediği için tepki gösterdi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyaset sahnesinde de gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor, genelde iki rakip arasından olan polemikler zaman zaman siyasetçiler ve gazeteciler arasında olabiliyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul’un Şişli ilçesinde CHP’den aday adaylığını açıklayan Aylin Kotil hakkında son günlerde ortaya atılan bir iddia yeni gelişmeler ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Öte yahdan Oda TV’de yayımlanan bir habere göre; Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alan ünlü iş adamı Rahmi Koç, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazarak Şişli Belediyesine Aylin Kotil’in aday yapılmasını istediği iddia edilmişti.

Bu haber gündeme bomba gibi düşmüşken gazeteci Fatih Altaylı’da konu üzerine hem kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısı hem de kişisel YouTube kanalı üzerinden yorumlarını yaptı.