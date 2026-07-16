Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aybüke Albere'nin avukatı Kaya Pulat, müvekkilinin evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Aybüke Albere'nin avukatı Kaya Pulat, kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Pulat, müvekkili Aybüke Albere'nin soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ifade verdiğini belirterek, ikametinde gerçekleştirilen arama işlemlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin tamamlanmasının ve alınacak test örneklerinin incelenmesinin ardından Aybüke Albere'nin isnat edilen iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının ortaya çıkacağı ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ederken, olayla ilgili incelemelerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.