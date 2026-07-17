Türk müziğinin güçlü yorumcularından Cenk Eren ile medya dünyasının sevilen ismi Armağan Çağlayan, müzik, mizah ve hayatın içinden hikâyeleri buluşturdukları yeni kabare gösterileriyle büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL (İGFA) - 30 yıl önce Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan, kapalı gişe oynayan 'Seyfi Bey' oyununun ardından bu kez Cenk Eren ile aynı sahneyi paylaşıyor.

Samimi atmosferi ve seyirciyle kurduğu güçlü bağla dikkat çeken gösteri, izleyicilerden tam not alıyor.

Yoğun ilgi gören kabarenin bir sonraki durakları ise 19 Temmuz'da Alaçatı CC Times ve 21 Temmuz'da Günay Sahnesi olacak.