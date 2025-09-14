Yeni neslin parlayan yıldızlarından Aybüke Albere, yaz başından bu yana Çeşme’de geçirdiği tatiline veda etti. Tatil boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran genç sanatçı, geçtiğimiz günlerde Kleopatra Koyu’nda çamur banyosu yaparak sezonu kapattı.İSTANBUL (İGFA) - Aybüke Albere, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “2025 yazı seni çok sevdim. Ama bugün vedalaştık” sözleriyle hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.

Sanatçı, Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı “Tatlı Kaçık” için klip çalışmalarına başlamak ve kış sezonunun ilk konseri için İstanbul’a döndü.

Tatil boyunca paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyüleyen Aybüke Albere, sosyal medyada gündem oldu!