Sivas Eski Sanayi Bölgesi'nde kentsel dönüşüm hızlandı. 252 konut ve 53 dükkândan oluşan 2. Etap Konut Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun hedefin 2026 yılı sonu olduğunu açıkladı.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ın dönüşümünde önemli bir eşik olarak görülen Eski Sanayi Bölgesi 2. Etap Konut Projesi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Toplam 28 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje; 53 dükkân, 252 konut olmak üzere 305 bağımsız birimden oluşuyor. Zemin + 7 kat olarak planlanan modern yapılar, geniş peyzaj alanları, açık-kapalı otoparklar, aile sağlığı merkezi, ilkokul alanı ve genel otopark gibi sosyal donatılarla yeni bir yaşam merkezi oluşturacak.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Uzun, projenin hızla ilerlediğini vurgulayarak, 'Şu anda üç blokta çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 252 daire ve 53 dükkândan oluşan modern bir yaşam alanı kuruyoruz. 2026 yılı sonunda bölgedeki çalışmaları tamamlamış olacağız. Eski Sanayi Bölgesi, şehrimizin kentsel dönüşüm açısından en problemli alanlarından biriydi. Göreve geldiğimiz günden itibaren bölgeye yoğunlaştık. Bir blokta kaba inşaat bitti, diğer iki blokta süreç devam ediyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Bölgede yeni etaplara yönelik hazırlıkların sürdüğünü de belirten Başkan Uzun, özel sektörden yatırım ilgisi gördüklerini söyledi. Uzun, bölgeyle ilgili özel girişimde bulunmak isteyen firmalara kapılarının açık olduğunu, proje tamamlandığında burasının Sivas'ın en değerli bölgelerinden biri olacağını kaydetti.