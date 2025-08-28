İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ateşli silahla yaralandığı belirlenen bir domuzu, bulunduğu yeren kurtararak tedavi altına aldı. Uzmanların tedavisi sayesinde eski sağlığına kavuşan domuz doğal yaşamına dönmek üzere üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri, yaralı bir domuzun yardımına koştu.

Ekipler; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü’ne, Bornova Evka-3 Mahallesi’nde yaralı bir yaban domuzu bulunduğuna dair ihbar ulaşması üzerine harekete geçti. Doğal Yaşam Parkı bünyesinden iki veteriner teknikeri ve bir veteriner hekim hemen bölgeye yönlendirildi. Uzmanlar, hayvanı güvenli bir şekilde anesteziye aldıktan sonra ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Doğal Yaşam Parkı Kliniği’ne nakledilen domuz, klinikte detaylı şekilde tedavi edildi. Röntgeni çekildikten sonra ön ayağında ateşli silah yaralanmasına bağlı eski bir kırık bulunduğu belirlendi. Uzman veteriner hekimler ve teknik ekip tarafından başlatılan tedavi, başarıyla sonuçlandı. Eski sağlığına kavuşan hayvan, yeniden doğal yaşamına kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.