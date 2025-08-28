Türkiye Bursları kapsamında İzmir’de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ege İhracatçı Birlikleri, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde başlatılan staj ve eğitim programı başarıyla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin dış ticaret kadrolarına dünyanın dört bir tarafından yeni isimler ekledi.

Eğitimin son dersinde Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit 7’si farklı ülkeden katılan 28 üniversite öğrencisiyle deneyim paylaşımında bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birliklerimiz, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun imzaladığı iş birliği protokolü, sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda ülkemizin dış ticaret vizyonuna katkı sağlayacak uzun vadeli bir yatırım niteliği taşımaktadır. Türkiye Bursları kapsamında İzmir’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin, yaz stajlarını ülkemizde yapmalarını sağlayarak, onları Türkiye’nin ticaret ekosistemi ile tanıştırıyoruz. Bu süreç, öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye’yi sadece eğitim aldıkları bir ülke olarak değil, aynı zamanda ticaretin ve iş birliğinin güvenilir ortağı olarak görmelerine katkı sunacaktır. Başka bir ifadeyle, gençlerimiz ülkelerine döndüklerinde bizim için “gönüllü ticaret elçileri” rolünü üstleneceklerdir.” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "Biz üniversiteler olarak topluma hizmet noktasında tek başımıza bir şey yapamayız. Üniversiteler araştırma ve eğitim boyutunda üretim yapar, geliştirir; ancak bunların topluma faydaya dönüşebilmesi için bu şehrin, bu ülkenin kurumlarıyla iş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek anlamda topluma dokunabilmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bugün burada yaptığımız çalışma bunun en somut örneklerinden biridir." diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Uluslararası öğrenciler staj ve dış ticaret eğitim programının ilk pilot uygulamasını bugün itibariyle tamamlamış olduk. BORSAV, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Yaşar Üniversitesi ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak İzmir’de eğitim gören gençlerin burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli hale getirmek için bir araya geldik. Amacımız, öğrencilerimizin bir yandan staj yapmalarına destek olurken bir yandan da gelecekte, kariyerlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri ticari bilgilerle donanımlı hale gelmelerine destek olmak. Uluslararası öğrenciler staj ve dış ticaret eğitim programına yaptığımız bu güzel başlangıcın bundan sonra da daha fazla genci kapsayacak şekilde genişlemesini diliyorum.” dedi.