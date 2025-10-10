Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 100. yılı, Manisa'da coşku ile kutlandı.

MANİSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak Manisa'yı ilk ziyaretinin 100'üncü yılında tarihi tren garında tören düzenlendi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Barosu Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE TÖREN ALINANA GEÇİLDİ'

Program, Atatürk'ü Manisa'ya getiren trenin temsili olarak karşılanmasıyla başladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Ekibi, birbirinden renkli halk oyunları gösterisiyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Tren garından başlayan kortej yürüyüşü, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda düzenlenen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından kürsüye gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 100. yıl dolayısıyla yaptığı anlamlı konuşmada, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin tarihsel önemine vurgu yaparak, Cumhuriyet değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Protokol üyelerini ve Manisalı vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Dutlulu, 'Bundan tam bir asır önce, Cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir yıkımın ardından küllerinden yeniden doğmaya çalışan Manisa'mıza geldi. Onun bu ziyareti, tüm Anadolu'da olduğu gibi Manisa'mız için de yeni bir başlangıcın, umudun ve dirilişin ilanıydı. Atatürk, Manisa'ya attığı her adımda, geleceğe dair sarsılmaz inancını bizlere miras bıraktı. O gün Manisalıların gözlerinde gördüğü kararlılık, şehrimizin Türk milletinin direniş ve yeniden ayağa kalkma azminin simgesi olmasını sağladı' dedi.

Başkan Dutlulu'nun konuşması sonrasında İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Irmak Yurtsuz tarafından 'Atatürk Manisa'da' adlı şiir okundu. İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nde Tarih Öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Aday ise Atatürk'ün Manisa'yı ziyaretinde dönemin Belediye Başkanı tarafından yapılan karşılama konuşmasını seslendirdi. Daha sonra Kız Meslek Lisesi'nde hizmet veren bir diğer Tarih Öğretmeni Oğuz Buharalı'nın Atatürk'ün Belediye Başkanı'na cevaben yaptığı konuşmayı kürsüde okumasıyla tören sona erdi.