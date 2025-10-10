Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yapım çalışmaları tamamlanan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda test sürüşünü gerçekleştirdi. Taraftarların 14 Ekim Salı günkü milli maça tramvayla gideceğini açıklayan Başkan Büyükakın, Kartepe'ye de tramvay müjdesi verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki tramvay ağını genişletmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşımda konforlu ve kesintisiz bir sistem oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nı da devreye aldı. Yapımı tamamlanan yeni tramvay hattındaki test sürüşünü Başkan Büyükakın yaptı. Büyükakın, taraftarların 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynanacak milli maça tramvayla gideceğini söyledi, hattın Kartepe'ye de uzatılacağını müjdeledi.

İLK TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, çalışmaları tamamlanan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Vatman koltuğuna oturan Başkan Büyükakın, tramvay aracını Otogar'dan Kocaeli Stadyumu'na kadar ulaştırdı. Burada da açıklama yaptı.

ALİKAHYA HATTI ÇİFT VAGONLU OLACAK

Başkan Büyükakın, 3.8 kilometrelik yeni hattın hayırlı olmasını dileyerek, 'Bu tramvay hattında kuplajlı çalıştık. Eskiden tek set olarak çalışan tramvay şimdi iki set olarak yolcu taşıyacak. Otogar-Alikahya hattında bütün duraklarımız kuplaja uygun hale getirildi. Şubat ayında diğer araçlarımız, duraklarımız ikili araçların yanaşmasına uygun hale getirilecek. İlk başladığımızda, 2014 yılında 7.4 kilometrelik hat yapmıştık. 2019'da 2.2 kilometrelik bir ekleme yapıldı. 3.1 kilometrelik Şehir Hastanesi hattı açıldı. Bugün açtığımız hatla birlikte toplamda 17.3 km uzunluğunda bir tramvay hattımız oldu' ifadesini kullandı.

TRAMVAY 8 AY SONRA KARTEPE'YE DE GİDECEK

Önümüzdeki dönemde tramvayın Alikahya'dan Kartepe'ye ulaştırılacağı müjdesini veren Başkan Büyükakın şunları söyledi; 'Tramvayı artık buradan Kartepe'ye doğru uzatmanın zamanı geldi. Planlama çalışmasını yaptık. Kartepe'ye uzanacak olan 1.4 km hattı, ihale kapsamında iş artışı yaparak hızla başlatacağız. Bu hatta 2 durak daha olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığının orada olacak. Daha sonra Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgeye erişecek. 1.4 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra Kartepe Kent Meydanına doğru gideceğiz. Onun da talimatını verdik. İnşallah 8 ay sonra tramvayımız Kartepe'ye (Nesibe Aydın Okulları bölgesi) ulaşacak. Yani şehrimizi demir ağlarla örüyoruz.

STAT BÖLGESİNE OTOPARK YAPILIYOR

Kocaeli Stadyumu'nun hemen alt tarafında bulunan, Asım Kibar OSB'ye ait 50 dönümlük alanda çalışmalar başladı. O bölgenin mülkiyeti OSB'de kalacak şekilde otopark yapacağız. Hava şartları el verirse milli maça yetiştirmeyi planlıyoruz. 2 bin araç kapasiteli otopark olacak. Buralarda inanılmaz işler yapıldı ve çok gayretle çalıştık. Alikahya'da şu an büyük bir sevinç var. Deneme seferleri başladığından beri sayısız memnuniyet alıyoruz. Kuplajlı yeni hattımız Alikahya'ya, şehrimize hayırlı olsun. Kartepe hattı tamamlandığında, toplamda 18.9 kilometrelik tramvay hattımız olacak.'

MİLLİ MAÇ İÇİN EK SEFERLER

21 Ağustos 2025 itibariyle 1. etap yolcu taşımacılığının başladığı Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda 2. etap sıcak hat test sürüşü ise 4 Ekim'de gerçekleşti. Toplam 6 istasyon ve 3.8 km'lik uzunluktan oluşan Alikahya hattı, bir süre daha ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Kuruçeşme'den Otogar'a gelen yolcular, buradan Alikahya yönüne ücretsiz ring seferleriyle ulaşabilecek. Ring seferleri her gün 08.00-00.00 saatleri arasında, 30 dakikalık aralıklarla gerçekleşiyor. 14 Ekim'de Turka Kocaelispor Stadı'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan milli maçına, taraftarlar, artık şehir merkezinden stadyuma kadar modern tramvaylarla ulaşabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli maça özel olarak tramvay seferlerini sıklaştıracak ve hat boyunca ek personel görevlendirecek. Yeni hattaki araçlar, maç günlerinde çift dizili yani iki tramvay peş peşe olacak şekilde hizmet verecek. Diğer günlerde ise tek dizili yolcu taşıyacak. Böylece, maç günlerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmamış olacak.

800 MİLYON LİRALIK PROJE

İnşaat çalışmalarına 29 Kasım 2023'te başlanan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı, 787 milyon 627 bin liraya mal oldu. Proje kapsamında 6 durak yapıldı. Tramvay güzergâhı boyunca yağmursuyu, içmesuyu, atıksu, elektrik ve telekom altyapıları tamamen yenilendi. Ayrıca 2 trafo merkezi yapıldı. Çevre düzenlemesi, yan yol imalatı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği hatta güzergah boyunca elektrik, telefon, yağmur suyu, atık su ve içme suyu imalatları, 185 kataner direği ve 16 bin 500 metre portöt teli montajı tamamlandı. Akarca Deresi üzerinde 17x26 metre ölçülerinde yeni köprü inşa edildi. Köprüde 24 fore kazık ve 19 ön germeli kiriş kullanıldı.