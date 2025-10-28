Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Efes Selçuk'a gelişini yapay zekâ teknolojisiyle canlandıran video kısa sürede büyük ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - Tarihsel belgelerden yola çıkarak dijital ortamda yeniden canlandırılan video, kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, izleyenleri hem duygulandırdı hem de Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan sevginin nesiller boyu süreceğini bir kez daha hatırlattı.

Başkan Sengel'in paylaşımı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak, teknolojinin gücüyle Cumhuriyet değerlerine duyulan bağlılığın simgesi haline geldi.

Efes Selçuk Belediyesi ve kentteki sivil toplum örgütleri, Çamlık köyündeki Atatürk Evi'nin restore edilip müze olarak halka kazandırılması için mücadelelerini sürdürürken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel paylaştığı videoda, 'Bir kadın olarak, Bir Cumhuriyet mirasçısı olarak, Atatürk'ün izinde bu mirasa sahip çıkıyoruz. Atamızın dokunduğu her yer, düşündüğü her fikir kıymetlidir. O miras, bizim yolumuzdur' dedi.